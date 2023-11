La nova concessió a Saetde afecta dos terrenys en disputa entre Encamp i Canillo

La nova concessió a Saetde de les pistes d'esquí d'Encamp afecta dos terrenys en disputa amb el comú de Canillo. La corporació ha aprovat avui, en sessió de consell, impugnar administrativament la nova concessió perquè considera que envaeix dos terrenys on hi ha discrepàncies territorials encara no resoltes: un al pic de Maià i un altre prop del riu de Massat. L'acord amb Saetde també inclou un altre terreny a la zona del Pla de les Pedres propietat del comú d'Encamp, però que fins ara havia gestionat Ensisa.