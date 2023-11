La Marató fotogràfica de la capital es farà el 18 de novembre

Actualitzada 02/11/2023 a les 13:28

La Marató fotogràfica Pep Aguareles se celebrarà el 18 de novembre en el marc de la celebració de l'Andorra Shopping Festival. El concurs, que arriba enguany a la seva vuitena edició, pretén donar a conèixer el país des d'un punt de vista lúdic i va adreçat als amants de la fotografia, siguin professionals o aficionats que facin fotos amb càmera digital.La iniciativa, organitzada per l'escola d'art del comú d'Andorra la Vella amb la col·laboració d'Andorra Turisme, té dues categories de participació: la Max-Marató i la Marató familiar. La primera és de llarga durada i individual i els participants hauran d'aconseguir una col·lecció de set fotografies, de les quals quatre han d'estar inspirades en el terme 'connexions', i tres en els temes que es diran el mateix dia del concurs. D'altra banda, la marató familiar serà de curta durada i amb la participació de, com a mínim, un dels pares o tutors i un infant (menor de 15 anys i major de 5) per fer una sèrie de fotos amb el tema 'connexions familiars dins l'Andorra Shopping Festival'.Les inscripcions al certamen es poden fer en línia i els inscrits s'hauran de presentar el 18 de novembre entre les 10 i les 10.30 hores al punt d'acreditació, situat a la Llacuna. La Max-Mataró comptarà amb un primer premi de 1.200 euros i un segon de 700 en material fotogràfic a elecció dels guanyadors. La marató familiar tindrà un primer premi de 800 euros i un segon de 500 en material audiovisual i/o tecnològic a elecció dels guanyadors. El comú informa que també hi haurà la possibilitat d'atorgar accèssits on el jurat premiarà les tres millors fotos amb un valor de 100 euros cadascuna.