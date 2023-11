Actualitzada 01/11/2023 a les 06:48

El Rusc organitza una sortida per assistir a la 29a edició del Saló del manga de Barcelona diumenge 10 de desembre vinent. L’activitat té un preu de 20 euros per als joves de 12 a 17 anys residents a la parròquia i és un 25% més cara per als no residents. El preu inclou el trasllat fins a l’emplaçament de l’esdeveniment.