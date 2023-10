La castanyada d'Encamp reparteix 550 quilos de castanyes

Actualitzada 31/10/2023 a les 21:50

El comú d’Encamp ha repartit un total de 550 quilos de castanyes, durant el vespre d’avui, a la castanyada popular que ha tingut lloc a la plaça de Sant Miquel, a Encamp, i simultàniament a la plaça de l’Església del Pas de la Casa.

Els veïns s’han aplegat a les dues places, al voltant de les fogueres, preparades per l’ocasió, i que des de primera hora de la tarda han estat enceses per anar coent les castanyes que s’han repartit gratuïtament a tothom.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït als tècnics comunals i a la comissió de festes, que també ha col·laborat en aquesta ocasió "s’ha d’agrair la feina de mantenir i seguir preparant una celebració popular com la castanyada, que cada any aconsegueix aplegar una bona colla de veïns per celebrar-la conjuntament":