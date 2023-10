Els síndics visiten Ordino en el tercer aniversari de la Reserva de la Biosfera

Actualitzada 31/10/2023 a les 17:04

Els síndics generals han fet la segona visita institucional d'aquesta legislatura a la parròquia d'Ordino. Ensenyat i Codina han estat rebuts pel cònsol major Josep Àngel Mortés, la cònsol menor Eva Choy i part de l'equip de govern comunal amb qui han visitat la Casa de la Muntanya i l'ampliació del Centre Esportiu d'Ordino.Durant la visita a la Casa de la Muntanya els síndics han pogut veure diversos audiovisuals interactius que expliquen la riquesa natural i patrimonial de la parròquia. Alhora, han pogut copsar en primera persona com tres anys després de ser declarada Reserva de la Biosfera. Al final de la visita Ensenyat i Codina han rebut una petita mostra de productes elaborats amb plantes silvestres de la Vall d'Ordino envasats per la primera empresa que produeix sota el segell Ordino-Reserva de la Biosfera.Per acabar, els síndics han mantingut una reunió de treball amb els cònsols i part de l'equip de govern comunal a la sala de plens del comú d'Ordino. La trobada ha servit per traslladar l'activitat legislativa del Consell General que pot tenir incidència en la gestió comunal i alhora per rebre els suggeriments i neguits dels representants comunals sobre l'actualitat política actual i els reptes futurs, especialment, en l'equilibri entre el creixement econòmic i la conservació dels espais naturals.