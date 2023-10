El Rusc organitza una sortida al Saló del Manga de Barcelona

Actualitzada 31/10/2023 a les 14:05

El Rusc ha organitzat una sortida per acudir a la 29a edició del Saló del Manga que se celebra a Barcelona aquest desembre. L’activitat s’ha pensat perquè els joves de 12 a 17 anys tinguin l’oportunitat de conèixer una de les cites clau per als aficionats al manga, l’anime i la cultura japonesa.Les places són limitades, i per poder assistir cal inscripció prèvia. El període per poder-se apuntar finalitza el pròxim dissabte, 4 de novembre. La sortida es farà el diumenge 10 de desembre darrer dia de celebració del Manga Barcelona. El preu de l’activitat és de 20 euros per als joves de 12 a 17 anys residents a Andorra la Vella (per als no residents a la parròquia costarà un 25% més). El preu inclou el trasllat fins a la Fira de Barcelona Gran Via, on s’ubica el Saló des del 7 fins al 10 de desembre. Les reserves es poden fer enviant un missatge al Rusc al telèfon 611 842.