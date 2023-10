La instal·lació afronta el final de la reforma i l’objectiu és que “com a màxim per Nadal” estigui operativa

La reforma del Palau de Gel estarà enllestida al desembre. “Si podem fer el pont de la Puríssima estaria bé pel tema del parc aquàtic i la piscina, però anem justets. Com a màxim per Nadal hauria d’estar tot obert, també la pista de gel”, va comentar el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, amb relació als terminis de les obres. La reforma té dos vessants, d’un costat, tot de millores per aconseguir reduir la factura energètica i, de l’altre, noves activitats, com ara el parc aquàtic, per guanyar en facturació. “Reduir la despesa energètica i incrementar la facturació hauria