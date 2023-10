Teatre, videoart i música a la capital el 9 de novembre

Actualitzada 30/10/2023 a les 18:24

L'espectacle de teatre, videoart i música "Jo dic mai més" arriba a Andorra del 9 al 10 de novembre al Teatre de Comunal d'Andorra la Vella a les 20.30 hores. L'obra creada per Ferran Castells i dirigit per Teresa Devant ha estat creada a partir d'alguns testimonis que en primera persona van viure l'exili de la Guerra Civil, però la intenció és portar-nos al present i fer una reflexió sobre el patiment que provoquen els conflictes armats a les persones.Els alumnes de 4t d'ESO i primer de batxillerat realitzaran una funció el dia 10 a les 11 hores al Teatre Comunal d'Andorra la Vella.L’espectacle, produït per Lazzigags Produccions, ha rebut elsuport de l’ICEC i del Govern d’Andorra, ja que participen diversos artistes andorrans en el projecte; Kic Barroc ha fet els arranjaments musicals, Lluis Casahuga la producció musical i Hector Más i Daniel Arellano les videoprojeccionsJo dic mai més, forma part del projecte "Refugiats", el qual s'ha creat conjuntament entre Andorra i Catalunya. La col·laboració entre Ferran Castells, dramaturg i actor de l'espectacle, i Xavier Llovera, comissari de l'exposició, els porta a crear un producte transversal que pugui obrir camins per unir esforços i aconseguir un recorregut més gran al projecte general.