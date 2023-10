Joan Sans serà el número tres de la candidatura d'UP+DA a Encamp

Actualitzada 30/10/2023 a les 20:35

Joan Sans actualment responsable de Política Lingüística al Ministeri de Cultura, i conseller comunal de l'oposició amb el Partit Socialdemòcrata entre els mandats 2011 i 2019, s'ha incorporat, com a independent, a la candidatura de Laura Mas i Xavier Fernàndez per concórrer a les properes eleccions comunals previstes pel 17 de desembre, com a número tres de la llista.Sans, filòleg de formació, amb experiència en docència i en gestió en l'àmbit de la dinamització lingüística, ha agraït el suport rebut per part d’Units per al Progrés+Demòcrates en la reunió celebrada avui al vespre. Alhora ha explicatque "la relació professional que m’ha unit amb la Laura i el Xavi aquests darrers anys ha fet que confiï plenament en aquest projecte i les persones que l’encapçalen". I ha afegit que "tinc ganes de treballar amb aquest equip, perquè comparteixo un objectiu comú: treballar per la parròquia i perquè m’agradaria que les coses segueixin avançant al ritme que ho han fet en aquest passat mandat".Laura Mas, ha destacat que "incorporar a la llista una persona com el Joan Sans, amb una amplia experiència al comú i una participació activa a la parròquia, sobretot en l’activitat cultural, és la garantia que es podran engegar projectes molt interessants per al proper mandat. Per això li hem demanat que s’uneixi al projecte".