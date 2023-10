Actualitzada 28/10/2023 a les 06:36

El comú d’Escaldes va organitzar unadeque es va dur a terme al centre esportiu comunal i va tenir un ple absolut. L’activitat va servir per inaugurar les noves bicicletes de la sala. Molts dels participants van optar per portar la seva disfressa de Halloween per realitzar l’activitat d’una manera més divertida.