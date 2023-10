Últimes rutes guiades i vies ferrades de tardor a Encamp

Actualitzada 27/10/2023 a les 12:50

El comú d'Encamp finalitza demà i el dimecres 1 de novembre les rutes guiades de tardor: la dels orris, la sortida a l'Alt del Griu i les vies ferrades als Clots de l'Aspra, el coll dels Isards i el Bony d'Envalira. Les dues primeres activitats es faran demà i les vies ferrades dimecres. La corporació recorda que les inscripcions encara estan obertes i es poden fer a l'oficina de turisme de la parròquia o per WhatsApp.Les sortides per a les rutes de demà seran a les 9.30 hores i per a les vies ferrades a les 9, a les 12 i a les 15 hores depenent del recorregut. Totes sortiran des de davant de l'oficina de turisme i el cost d'inscripció és de 5 euros. En el cas de les vies ferrades la inscripció també inclou el lloguer del material.