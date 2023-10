Secnoa invertirà 1,6 milions d'euros en treballs a l'estació d'Ordino Arcalís

Actualitzada 27/10/2023 a les 12:06

El consell de comú d’Ordino va votar ahir a favor de l’actualització del pla director del camp de neu d’Ordino Arcalís. Secnoa, la societat explotadora de l’estació, assumirà una partida d’un milió d’euros que es destinarà a la millora del cultiu de la neu artificial i a ginys mecànics, va informar el comú. Es tracta de la tercera revisió que s’ha decidit en junta d’accionistes de cara a l’exercici 2023-2024. “Si s’ha proposat aquesta ampliació és perquè la societat té la capacitat d’augmentar la inversió prevista”, va assenyalar la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, a més d’exposar que aquest increment se sumarà a una inversió inicial de 600.000 euros que ja s’ha executat.

Aquesta nova inversió es destinarà al cultiu de neu artificial (600.000 euros), a la millora de ginys mecànics (360.000 euros), a l’escola d’esquí (250.000 euros), als establiments de restauració (105.000) i a la millora de les pistes (105.000 euros). Una actualització que l’oposició va considerar adequada. “Tot allò relacionat amb l’estació és una activitat que mou més diners i turistes de la parròquia i, per tant, hem de permetre que aquesta empresa tiri endavant. És important a nivell de parròquia i també de país”, va assegurar la consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies.

Un altre punt que es va aprovar durant la sessió de consell de comú –que es va iniciar amb el jurament i posterior nomenament del nou agent de circulació Jordi Pujades– va ser la subhasta d’onze places d’aparcament de la Covanella. Amb relació a aquest tema, Pàmies va assenyalar que no entenia el motiu pel qual la corporació havia decidit perdre propietats de la parròquia quan es podria plantejar una altra fórmula. “Es podrien destinar a lloguer”, va proposar la consellera de l’oposició. Per la seva banda, la cònsol ordinenca va puntualitzar que és una decisió que ja s’havia pres durant l’anterior mandat. “Nosaltres només continuem amb la decisió que es va prendre al seu moment”, va asseverar Choy.

La sessió de consell de comú d’Ordino celebrada ahir va servir per aprovar un crèdit extraordinari dirigit a Andorra Crea per un import de 8.000 euros i també per aprovar la modificació del pressupost de les obres de les bordes del Serrat, que s’havien pressupostat per una quantitat insuficient de 60.000 euros i s’han ampliat fins als 113.000 euros.