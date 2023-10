Actualitzada 27/10/2023 a les 06:38

Les estades de natació de primer nivell del centre esportiu continuen amb les seleccions de Portugal, Bèlgica i Alemanya. Els equips es preparen per a diferents campionats mundials, per a competicions en modalitats paralímpiques i per als propers Jocs Olímpics de París. Els més de 30 nedadors van ser rebuts pel conseller d’Esports.