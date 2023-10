Actualitzada 27/10/2023 a les 11:45

La sessió del consell del comú d’Encamp va aprovar ahir la dotació de 950.000 euros per procedir a la dissolució de la societat Funitel d’Encamp SAU, fins ara gestora del Funicamp. Els diners es destinaran a saldar les pòlisses de la societat i, tal com va indicar la cònsol Major, Laura Mas, “no suposaran un increment de l’endeutament”, ja que la dotació prové d’una partida del 2023 que “havia rebut uns ingressos molt superiors”. Segons va indicar la cònsol, aquestes no són més que les passes naturals per iniciar “la nova concessió del domini esquiable”.

D’aquesta manera, primer es va aprovar la incorporació dels béns de la societat, el giny, que engloba principalment els edificis de les estacions de sortida, intermèdia i arribada, i les cabines, al comú d’Encamp, i després es va passar a la dissolució d’aquesta, ja que el giny passarà a ser gestionat per Saetde. Mas va posar en relleu el fet que “l’aparcament situat a sota de l’estació de sortida del Funicamp seguirà sent del comú d’Encamp i no s’inclou en la nova concessió”. Tots els punts es van aprovar per unanimitat. La consellera d’Agrupament Encampadà Esther Vidal va declarar que “suposarà un alleujament, ja que cada any s’havien d’implementar 880.000 euros” i, al seu torn, des del Partit Socialdemòcrata, Enric Riba va explicar que també s’havia de tenir en compte que “en el futur aquest equipament hauria d’afrontar revisions que es tornarien més dures amb el temps”. Mas va explicar que els diners estalviats es podrien derivar a altres projectes de la parròquia.

Durant la sessió del comú també es van aprovar per unanimitat dues dotacions destinades al parc de l’Ossa, que s’obrirà a final de novembre: un crèdit extraordinari de 594.000 euros per a treballs destinats als nous aparcaments de la parròquia i un suplement de crèdit de 22.000 euros per a l’adquisició del mobiliari del bar restaurant.

En roda de premsa posterior a la sessió, Mas va explicar els motius d’optar a la reelecció: “Un mandat no és suficient per fer els projectes previstos, especialment amb la pandèmia”, i va destacar la feina feta per aconseguir que Encamp deixés de ser ciutat dormitori. Joan Miquel Rascagneres, cònsol menor, va aprofitar per desmentir que tingués desavinences amb Mas i que aquest fos el motiu de no seguir. Rascagneres va exposar que el motiu era no disposar de la suficient energia i temps per continuar.