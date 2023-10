Més de 1.400 visitants a Ràmio durant la temporada d'estiu

La majoria són andorrans, seguits dels espanyols, els alemanys i els francesos

Un total de 1.462 persones han visitat Ràmio aquest estiu en el segon any de funcionament de l’espai, després que el comú d’Escaldes-Engordany rehabilités la borda. La majoria de visitants eren de nacionalitat andorrana (35%), seguits dels espanyols (24%), alemanys (18%) i francesos (10%) però també hi ha hagut visitants provinents d’altres països com Gran Bretanya, Finlàndia, Bèlgica o Polònia. Pel que fa a la modalitat de l’excursió, el 47% dels usuaris van fer la visita per compte propi, mentre que el 45% ho va fer amb un guia i un 8% amb el programa d’Esports d’Estiu. La majoria d’excursionistes,