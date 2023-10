Un informe del comú destaca la importància “estratègica” de la propietat per salvaguardar la vall de “possibles infraccions urbanístiques”

L’adquisició per part del comú d’Escaldes-Engordany i del Govern del terreny de Casa Sabater permetrà protegir la vall del Madriu-Perafita-Claror de l’accés rodat i de “possibles infraccions urbanístiques”. Aquest és un dels arguments principals a favor de la compra de la propietat continguts en l’Informe sobre el valor excepcional i estratègic de la parcel·la Prat i Borda del Sabater, document intern del comú escaldenc a què el Diari ha tingut accés. El terreny, de 8.731 metres quadrats de superfície, ha estat adquirit conjuntament per les dues administracions per un total de 825.000 euros. La propietat, en què no es pot