Més de 1.400 visitants a Ràmio durant l'estiu

Actualitzada 22/10/2023 a les 12:26

Aquest estiu Ràmio ha acollit un total de 1.462 persones en el segon any en funcionament de l'espai després de ser rehabilitat. El comú d'Escaldes-Engordany indica que la majoria dels visitants han estat de nacionalitat andorrana (35%), seguits dels espanyols (24%), alemanys (18%) i francesos (10%), mentre que també s'han registrat visites de turistes de Gran Bretanya, Finlàndia, Bèlgica o Polònia. El 47% dels usuaris van fer la visita per compte propi, el 45% amb guia i un 8% amb el programa d'esports d'estiu.El comú recorda que s'ha decidit continuar amb les activitats a la borda també durant la tardor. La primera activitat prevista era un retir de ioga que havia de tenir lloc ahir, però que va haver de ser cancel·lat per les previsions meteorològiques. La següent és un ral·li fotogràfic, adreçat a joves i previst pel 31 d'octubre.