Actualitzada 22/10/2023 a les 06:23

La junta de Govern del comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat el subministrament i instal·lació de càmeres a l’avinguda Verge de Canòlich i a la plaça Rocacorba. El contracte s’ha adjudicat al Grup Lomi per un valor de 29.508,84 euros per al subministrament i instal·lació i de 1.252,96 per al manteniment a partir de l’1 de gener del 2025.