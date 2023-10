Tret de sortida al vuitè consell d'infants del curs 2023-2024

Els sis centres educatius de la capital treballen les seves propostes

El consell d’infants del curs 2023-2024 es va constituir ahir al matí durant una sessió en què es va donar el tret de sortida a la vuitena edició del projecte. Els sis centres educatius de la parròquia van nomenar els dotze representants i consellers infantils. A més, també es van presentar propostes per millorar Andorra la Vella que es desenvoluparan i treballaran durant els pròxims mesos a les aules de cinquè curs. Així doncs, des del col·legi Sant Ermengol van proposar habilitar papereres de reciclatge a la via pública, amb bosses per a envasos, paper i rebuig, i així conscienciar i