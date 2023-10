Jornada contra el càncer de mama a la Massana

Actualitzada 21/10/2023 a les 17:24

El comú de la Massana ha organitzat durant tot el dia d'avui una jornada artística i lúdica contra el càncer de mama, amb motiu del dia mundial de la malaltia. La cònsol major, Olga Molné, ha afirmat que "volem visibilitzar aquesta malaltia que afecta milions de dones al món. I també, els volem donar veu", motiu pel qual ha cedit a la paraula a la comunicadora Pati Molné, que ha explicat la seva experiència i les seves emocions durant el tractament que està seguint. Molné ha animat a tothom a "estar molt atentes a qualsevol canvi, feu-vos controls, perquè per sort, la recerca i el tractament del càncer de mama està molt avançat", insistint en la importància de la detecció precoç tant en dones com en homes.A més, ha encoratjat a les persones que pateixen la malaltia a fer ús dels recursos que s'ofereixen per mantenir un bon nivell emotiu. En aquest sentit, la Massana recorda que treballa des de fa anys en un programa d'acompanyament a les persones que passen per un tractament oncològic, i en el seu estand ha mostrat els diferents recursos que ofereix, com el grup d'ajuda mútua, el banc de perruques o les sessions de reiki. Com a novetat, enguany s'ha incorporat zumba i dansa-moviment i teràpia, una activitat física que treballa amb la creativitat. També Assandca ha tingut el seu estand, per oferir informació i també per vendre les diferents polseres solidàries.Durant el dia també s'ha organitzat una classe de zumba i dues activitats artístiques. Per una banda, l'artista Ona Saumell ha fet retrats figuratius de les persones que han patit un càncer en primera persona o a través d'un familiar. A més, a la tarda s'ha confeccionat un gran mural que simbolitza la lluita contra el càncer de mama. El mural s'ha realitzat entre tots els participants en el taller artístic de Judith Rodrigo. Cada participat ha dibuixat i pintat, amb diferents materials, allò que representa la seva lluita amb la malaltia.