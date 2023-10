El dipòsit de Grau Roig torna a estar ple gràcies a les pluges i se situa lluny del mínim del 25% de fa una setmana

El dipòsit de Grau Roig de la Massana torna a estar ple. Al cent per cent, segons indica el sistema de telegestió de l’equipament. Lluny del mínim del 25% a què va arribar dijous de la setmana passada. Tal com va explicar ahir el comú en un comunicat, les pluges dels darrers dies han augmentat el cabal d’aigua que entra al dipòsit fins a omplir-lo del tot i, per tant, poden aixecar-se les mesures de racionalització del consum, que estan en vigor des del 12 d’octubre. No obstant això, la corporació continua demanant als ciutadans que en facin un ús