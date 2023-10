El consell d'infants proposa una ludoteca a la plaça del Poble

Actualitzada 20/10/2023 a les 12:17

Andorra la Vella ha nomenat avui els dotze membres dels sis centres educatius de la parròquia que seran els encarregats de representar la seva escola davant del comú. La primera sessió, que s'ha celebrat aquest matí, ha comptat ja amb les presentacions de les propostes per millorar Andorra la Vella i que es desenvoluparan i treballaran durant els pròxims mesos.Per una banda, l'escola francesa d'Andorra la Vella ha plantejat poder participar de forma activa en el disseny de la sala polivalent que es vol ubicar a la plaça del Poble perquè faci la funció de ludoteca, mentre que la francesa de Santa Coloma treballarà perquè es plantin més arbres a les places i parcs. El col·legi Sant Ermengol proposa habilitar papereres de reciclatge a la via pública i el British College of Andorra volen que s'instal·lin bicicletes estàtiques per a totes les edats a diferents punts de la parròquia que serveixin per generar energia elèctrica. D'altra banda, el col·legi Mare Janer planteja una trobada esportiva interescolar entre tots els centres de la parròquia i, finalment, l'escola andorrana de la capital continua treballant en la seva proposta, que presentarà a la sessió de debat a la primavera vinent.