El comú compra un terreny per mig milió

La parcel·la té 782,29 metres quadrats i està ubicada a la part alta de la parròquia

El consell de comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir a la tarda la compra d’una parcel·la de 782,29 metres quadrats que està situada al costat del pont de la Tosca, al carrer del Barri, a l’altura de la fàbrica de la llana, i a la qual la corporació destinarà una inversió de 500.000 euros fruit d’un crèdit extraordinari i que té un preu per sota del de taxació. Aprovat amb un sí unànime amb la minoria, la voluntat del comú és adaptar la zona per a ús públic, com ara un parc, un aparcament o, fins i tot, edificar-hi pisos de lloguer

