Dolsa encapçalarà una llista a Ordino amb el suport del PS

Actualitzada 20/10/2023 a les 11:39

L'excònsol i lider de X'Ordino, Enric Dolsa, serà el cap d'una candidatura per a les eleccions comunals del 17 de desembre. El segon lloc l'ocupararà Jordina Bringué, que el 2015 va participar en la candidatura d'Independents+Liberals que llavors encapçalaven Sandra Tudó i Eva Choy, i que a les passades generals va encapçalar la llista d'Andorra Endavant. El tercer candidat serà Jean-Michel Armengol, actual conseller socialdemòcrata que ha discrepat públicament sobre si el pacte amb X'Ordino segellat a les generals té vigència, al contrari del que sosté el president del partit, Pere Baró. La llista es va forjar en un sopar la setmana passada.D'aquesta manera hi ha moltes possibilitats que només s'enfrontin dues candidatures a Ordino, tenint en compte que Eva Choy ha abandonat la militància liberal i difícilment es podrà estructurar una llista. Per la seva banda, Dolsa es troba amb un ACO-DA debilitat per les seves discrepàncies entorn de la residència de la gent gran. El cònsol, Josep Àngel Mortés, només va trobar el suport de Choy i Xavier Herver. Això ha provocat que Mortés s'hagi distanciat d'ACO, que té personalitat pròpia tot i els seus lligams amb DA.