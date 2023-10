Homenatge a Francisco Ibáñez en el 25è La Massana Còmic

Actualitzada 19/10/2023 a les 14:51

La Massana celebra el cap de setmana del 27 al 29 d'octubre la 25a edició de la Massana Còmic amb exposicions, activitats i carpes de botigues. Entre els esdeveniments més destacats del saló hi ha l'homenatge a Francisco Ibáñez Talavera, amb el destapament divendres a la tarda de la placa commemorativa a l'autor i l'entrega de la medalla d'honor a la seva dona. Durant el cap de setmana també s'organitzaran diverses activitats i conferències, com la de 'El Papus, yo estuve ahi', a càrrec de Lluís Recasens, un espectacle d'Els frikis on faran entrevistes als autors convidats, jocs de taula, taller de pintacares, o un concurs de cosplay. A més, el museu La Massana Còmic acollirà un taller de pintura Warhammer, un taller de dibuixos de superherois i un torneig 'Marvel SNAP'. L'esdeveniment també comptarà amb un concert del grup andorrà Makuka.