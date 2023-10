Els aparcaments de Sant Miquel i Terres Primeres, amb capacitat per a 186 vehicles, tancaran perquè s’hi han de fer pisos

El comú d’Encamp projecta crear un nou aparcament al centre del poble amb una capacitat de 142 places en previsió de la reconversió en habitatges dels actuals aparcaments comunals de Sant Miquel i Terres Primeres. Els treballs de construcció es preveuen iniciar l’any vinent. És per això que el comú ha previst ja una alternativa per no disminuir el nombre de places d’aparcament al centre, segons van informar ahir fonts de la corporació en un comunicat. La cònsol major encampadana, Laura Mas, va explicar que “en previsió de la reconversió en habitatges dels aparcaments comunals de Sant Miquel i Terres Primeres,