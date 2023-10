La corporació renovarà la gespa del camp de futbol del Palau de Gel

Actualitzada 19/10/2023 a les 06:22

El comú de Canillo renovarà la gespa del camp de futbol que hi ha al parc infantil de darrere del Palau de Gel. Fonts de la corporació van explicar al Diari que aquest any van instal·lar-s’hi porteries i baranes noves, ja que estaven malmeses, i que durant aquests treballs el comú va adonar-se que també calia canviar-ne la gespa. L’objectiu és que les obres acabin la primavera de l’any vinent, tot i que podrien allargar-se en funció de les condicions meteorològiques.

Paral·lelament, s’instal·laran dues màquines de gimnàs, una d’el·líptica i una altra per treballar els braços, a la zona de gespa que hi ha al costat de l’skate park. Els ginys seran adequats per a tots els grups d’edat, segons va puntualitzar el comú.

Tots dos projectes s’espera que tinguin un cost d’uns 30.000 euros. Els concursos corresponents per adjudicar els treballs van publicar-se ahir al BOPA.