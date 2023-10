La construcció dels pisos a preu assequible del Cedre s'iniciarà el setembre del 2024

La parcel·la a mig construir on es faran els pisos del Cedre.

Actualitzada 19/10/2023 a les 19:27

La construcció de l'edifici de pisos de lloguer assequible del Cedre començarà al final de l'estiu de l'any que ve. Ho ha afirmat avui el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, durant la sessió de consell de comú d'avui a la tarda. En el ple s'ha aprovat treure a concurs la redacció del projecte i direcció de les obres, tal com ja va avançar el Diari.La intenció inicial del comú era externalitzar la construcció i gestió de l'immoble a una empresa. El concurs per adjudicar la concessió, però, va declarar-se desert perquè no s'hi va presentar cap oferta. Astrié ha revelat en el consell de comú que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va fer arribar una carta a la corporació en què argumenta que la conjuntura econòmica de tipus d'interès alts dificulten que les empreses s'animin a participar en el projecte.