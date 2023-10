Escaldes destina més de 500 mil euros a la compra d'un terreny

Actualitzada 19/10/2023 a les 18:26

El consell de comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda la compra d’una parcel·la de 785 metres quadrats situada al costat del pont d’Engordany, al carrer del Barri. La corporació pagarà 516.805,71 euros per l’immoble fruit de l'aprovació d'un crèdit extraordinari.

El comú projecta, sobretot, habilitar una connexió amb la carretera de l'Obac per millorar la comunicació i facilitar-hi l'accés. Segons ha assenyalat el cònsol menor, Quim Dolsa, és una zona "densament poblada, amb carrers estrets i de difícil accés", pel que ha de permetre als ciutadans tenir més espai públic i podria servir per a fer una plaça o un parc, segons ha exemplificat.

D'altra banda, el comú ha acceptat també la donació d'un terreny de 135 metres quadrats ubicat al rec del Solà, a tocar de la carretera d'entrada a la Massana.



El comú ha aprovat un pressupost extraordinari de 328.960 euros per a la implementació d'una nova plataforma digital per reforçar la tramitació electrònica i que seria instal·lada a partir del mes de gener, en mans de la propera legislatura, i posada en marxa de cara al 2025. L'empresa encarregada de fer el projecte és T-Systems i, segons ha explicat Dolsa, forma part d'una de les iniciatives per a l'estalvi del paper, que ha quantificat en prop de les 900.000 còpies de què disposa la corporació, i servirà per reforçar la tramitació electrònica actual "que té limitacions".El mandatari comunal ha assegurat que calen 12 mesos per a fer efectiu el programa i que es destinarà una inversió extra de 20.250 euros per a assumir els costos de manteniment, però aquests inclosos dins del pressupost del segon any de mandat.