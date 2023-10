El TC confirma que el comú ha de readmetre la cap de la guarderia

La corporació encampadana refusava la decisió de reincorporar la treballadora

El Tribunal Constitucional ha rebutjat la petició del comú d’Encamp per anul·lar les sentències del Superior que fixaven l’obligació de readmetre una treballadora com a cap d’àrea de l’escola bressol i llaç d’animació Els Marrecs, del Pas de la Casa, i confirma que ha de tenir el càrrec de màxima responsable del centre. Els magistrats no admeten a tràmit el recurs d’empara presentat per la corporació al·legant una vulneració del dret a la jurisdicció i a un procés degut i del principi de legalitat, i que reconegui la competència de la junta de govern per validar l’acord que establia que l’empleada no havia