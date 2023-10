El TC rebutja el recurs d'Encamp per readmetre la cap de la guarderia

Actualitzada 18/10/2023 a les 12:06

El Tribunal Constitucional ha rebutjat la petició del comú d'Encamp per anul·lar les sentències del Superior que fixaven l'obligació de readmetre una treballador com a cap d'àrea de l’escola bressol i llaç d’animació Els Marrecs, del Pas de la Casa. Els magistrats no admeten a tràmit el recurs d'empara presentat per la corporació al·legant una vulneració del dret a la jurisdicció i a un procés degut i del principi de legalitat i que reconegui la competència de la junta de govern per validar l'acord que establia que l'empleada no havia superat el període de prova per ocupar el lloc de treball de responsable de la guarderia, segons publica el BOPA. El TC afirma que les al·legacions del comú es troben "totalment mancades de contingut constitucional" i afirma que les vulneracions al procés degut han de donar-se en el procés jurisdiccional i no en l'administratiu.La via judicial es va iniciar a l'agost del 2022 quan el Tribunal de Batlles va dictar una sentència que condemnava el comú a reincorporar la treballadora com a cap d'àrea. La corporació va recórrer aquesta decisió davant la sala administrativa del Tribunal Superior i els magistrats van confirmar el veredicte inicial el març passat. El causa entre el comú i l'empleada es remunta al 2019 quan la junta de govern va nomenar-la cap d’àrea de la guarderia amb caràcter indefinit amb la condició que havia de superar sis mesos de prova i el 18 d’agost del 2020 la directora de l’àrea de Cultura i Afers Socials va fer un informe afirmant que la treballadora havia superat el període de prova però no se’n va fer el nomenament definitiu.Uns mesos després el comú va rebre la queixa d’una mare d’un alumne d’Els Marrecs i va obrir una informació reservada que no va suposar cap sanció. La corporació va demanar un informe extern dels fets a la mateixa empresa que havia avalat la prova psicotècnica de la cap d’àrea de l’escola bressol, que va ser favorable, i va decidir que tornés al lloc d'educadora que havia ocupat fins aquell moment i va denunciar els fets als tribunals. El comú va argumentar que no s'havia fet el nomenament definitiu com a responsable de l'escola bressol de la treballadora des de la junta de govern perquè els terminis fixats estaven dins del termini de tancament de les escoles infantils per la pandèmia de covid. I va ser el maig del 2021 quan el comú va resoldre en junta de govern que l'empleada no havia superat el període de prova per ser cap d'àrea. Els tribunals van entendre que l'acte determinant per establir que havia superat el període de prova és l'informe del cap de departament on estava adscrita la funcionària.