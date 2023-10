Torna la Fira d'Andorra la Vella amb 187 expositors, 17 més que l'any passat

Actualitzada 17/10/2023 a les 13:26

La Fira d'Andorra la Vella torna els propers divendres, dissabte i diumenge 27, 28 i 29 d'octubre amb 187 expositors, 17 més que l'any passat, i uns 1.500 professionals acreditats. El cònsol major, David Astrié, ha explicat avui al matí en roda de premsa que les inscripcions per participar en la mostra van esgotar-se en un mes, fet que demostra que "el sector empresarial continua confiant en la fira". L'esdeveniment tindrà lloc a l'aparcament del Parc Central i ocuparà uns 1.000 metres quadrats de superfície.D'altra banda, Astrié ha recalcat la importància que el país disposi del multifuncional. El cònsol major ha apuntat que d'aquí a "dos o tres anys" l'aparcament del Parc Central, llogat pels propietaris privats dels terrenys al comú, podria haver de tancar per construir-hi. El mandatari també ha recordat que l'organització de la fira costa cada vegada més al comú (aquest any la partida destinada és d'uns 600.000 euros) arran de l'encariment del muntatge de la carpa i que la corporació deixa d'ingressar uns 130.000 euros per cada mes que ha de tancar l'aparcament.