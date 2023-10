La ruta de la tapa de la Pitavola del Comapedrosa va acollir a 6.000 visitants

Actualitzada 17/10/2023 a les 20:26

Els premis de la Ruta de la Tapa de la Pitavola del Comapedrosa 2023 es van lliurar ahir a Arinsal. El concurs va comptabilitzar més de 200 votacions, un 40% més del darrer any, amb les quals s'han decidit els guanyadors de les tres categories. La millor tapa ha estat "croqueta de pollastre de pagès amb mole mexicà" del California Gill, de cuina mexicano-americana. La tapa més ben presentada ha resultat "Univers estel·lar" de l'Hotel Princesa Parc i el premi a la tapa més innovadora ha sigut per "Causa limeña", plat típic de la cuina peruana, elaborat pel restaurant La Llum d'Oli.Durant l'edició d'enguany on van participar 14 establiments tenien un codi QR que quan els consumidors havien desgustat les respectives tapes els permetia accedir al formulari per votar. Els restauradors d'Arinsal van comptabilitzar de més de 6.000 persones que van apropar-se al poble per degustar la fira-mercat de la Pitavola.