DA confirma Marc Casal com a número dos per Canillo

Coma i Betriu encapçalaran la llista d’ACO+DA d’Ordino

Tal com ja va avançar fa uns dies el Diari, el cònsol menor de Canillo, Marc Casal, repetirà com a número dos de la llista de Demòcrates a la parròquia. El partit va anunciar oficialment ahir al matí que el cònsol menor va acceptar diumenge a la nit acompanyar Jordi Alcobé al capdavant de la candidatura per als comicis comunals del 17 de desembre. Fonts del comitè canillenc demòcrata van remarcar que Casal “aportarà l’experiència acumulada com a mandatari al comú aquests quatre anys”. A més, van destacar que Casal representa “la línia de continuïtat” que el partit “vol donar