Reiki i zumba pel dia mundial per la lluita del càncer de mama

Actualitzada 16/10/2023 a les 13:28

El comú de la Massana ha traslladat la celebració del Dia Mundial per la lluita contra el Càncer de Massana a dissabte 21 d’octubre, amb la intenció que hi pugui participar tothom que tingui ganes de sumar-se a la jornada, que té com a principal objectiu sensibilitzar per a una diagnosi precoç. Des de fa anys, el comú posa a disposició de les persones afectades per càncer diversos recursos oncològics, com un Banc de Perruques, sessions de reiki i un grup d’acompanyament. Com a novetat, enguany s’ha incorporat zumba i dansa-moviment i teràpia, una activitat física que treballa amb la creativitat.El comú i Assandca donaran a conèixer els seus recursos el dissabte a partir de les 10 hores i fins a les 19 hores en els estands que es muntaran a la sala de la Closeta. A més tot el dia hi haurà demostracions de reiki a càrrec de Salvi Muñoz. Les activitats començaran a les 11 hores i l'obertura de l'acte anirà a càrrec de Pati Molne, que actualment està passant per un tractament de quimioteràpia a causa d'un càncer de mama. Tot seguit, l'artista Ona Saumell farà retrats figuratius a les persones que hagin tingut alguna relació amb el càncer de mama. A les 11.30 h, començarà la classe de zumba, amb Fran Doonan, del centre Impuls, que participa en l'esdeveniment com a voluntària.Tothom que hi participi rebrà un val de 5 euros per dinar el mateix dia als restaurants que participen a les Jornades de Cuina de Tardor de la Massana Fogons. L’activitat continuarà a la tarda, a les 15 hores, amb un taller d’art a càrrec de Judith Rodrigo. L’objectiu és fer entre tots un gran mural, al voltant de la idea de superació. Totes les activitats són gratuïtes i de lliure accés. Es demana als participants que vinguin amb peces de color rosa, ja que és el color que simbolitza la lluita contra el càncer de mama.