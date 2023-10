Reunió del comitè demòcrata anit a Canillo per escollir Alcobé cap de llista

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:57

Marc Casal repetirà com a número dos de la llista de Demòcrates a Canillo. El partit ha anunciat aquest matí que el cònsol menor actual va acceptar anit acompanyar Jordi Alcobé al capdavant de la candidatura per als comicis comunals del 17 de desembre i remarca el comitè canillenc considera que Casal "aportarà l'experiència acumulada com a mandatari al comú aquests quatre anys" i a la vegada representa "la línia de continuïtat que se li vol donar a la llista".