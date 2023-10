La capital organitza tres jornades sobre addiccions i els joves

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:05

La segona setmana de sensibilització o reducció de dants d'addiccions arriba el proper mes de de novembre a Andorra. La jornada es organitzada per l'associació Projecte Vida en col·laboració amb el comú d'Andorra la Vella. La proposta planteja tres jornades amb activitats gratuïtes dirigides als joves i les famílies. En aquesta ocasió se centraran en les addiccions a les pantalles i els jocs en línia, d'una banda, i de l'altra, les drogues.Les jornades es desenvoluparan del 13 al 16 de novembre, una part a les escoles i les activitats de divulgació adreçades a les famílies, al Centre de Congressos. Aquest any les famílies podran conèixer i aprendre de professionals amb una llarga experiència que tractaran els dos blocs principals sobre addiccions.Les jornades començaran els dies 13 i 14 de novembre amb una xerrada a les escoles de la mà de Projecte Vida i FEJAR, on es tractaran les addiccions sense substàncies. Els dies 15 i 16 serà el torn de SOCIDROGALCOHOL als centres educatius. En total assistiran 200 alumnes. D’altra banda, també el dia 13 de novembre s’oferirà la primera xerrada per a professionals que treballen amb adolescents, una de les novetats d’aquesta edició.Per últim, els dies 14 i 16 de novembre tindran lloc al Centre de Congressos les trobades a les famílies. En primer lloc, el dia 14, de 20 a 21.30 hores, Juan Lamas Alonso, director tècnic de FEJAR, oferirà la xerrada ‘Navegant per l’era digital de forma segura i saludable’. Posteriorment, el dia 16 de novembre, de 20 a 21.30 hores, Francisco Pascual i Carmen Sala, de SOCIDROGALCOHOL estaran a càrrec de la xerrada ‘'La informació és salut. Parlem de drogues'.