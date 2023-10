Inauguració del parc per al jovent de Santa Caterina

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:41

El comú de la Massana va inaugurar ahir al matí l’ampliació del parc juvenil de Santa Caterina, de 6.300 metres quadrats. El nou espai compta amb àrees per practicar cal·listènia, bàsquet, futbol i skate board, així com una zona per organitzar activitats. La cònsol major, Olga Molné, va explicar que els joves ja han pogut utilitzar algunes instal·lacions durant l’estiu, i que es tracta “d’un punt on poden trobar-se, socialitzar-se, passar una estona junts fent esport, xerrant o descansant”.

“La idea és que tothom vingui lliurement i que no hi hagi competicions organitzades aquí, sinó que la gent pugui venir a gaudir-ne quan vulgui”, va afegir Molné. La inversió total realitzada en el nou parc és d’un milió i mig d’euros en les dues fases amb què ha comptat la infraestructura”, segons va indicar el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet.

L’equipament s’ha construït en dues fases: la primera, amb un camp de futbol i una zona de skate, on es pot practicar diferents modalitats de patins i bicicleta, es va acabar just abans de l’estiu, mentre que la segona fase, que s’ha acabat ara, consta d’una pista de bàsquet, una zona de cal·listènia, espai verd i banys. A l’hora de posar en marxa el nou espai, el comú ha tingut en compte els usuaris i al Consell d’infants ja havia sortit la demanda que es fes una zona esportiva diferenciada del Prat Gran. Un dels joves esportistes, Eber Riba, assegurava que estan molt contents ja que “el Comú ens ha fet un parc de qualitat i homologat per entrenar”. La inauguració va comptar amb l’assistència, a més de diverses autoritats comunals, del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; la subsíndica, Sandra Codina, i el conseller general, Carles Naudi.