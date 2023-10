Alta afluència de visitants a la Fira del Bestiar i Artesania

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:43

Canillo va celebrar ahir una nova edició de la Fira del Bestiar i Artesania amb la participació de 16 explotacions ramaderes i un total de 60 paradetes d’artesania, alimentació i exhibició d’antics oficis. El bestiar es va concentrar al Càmping Pla, i la plaça Carlemany va reunir els expositors. En conjunt, es va rebre una alta afluència de visitants.

El tradicional esdeveniment, declarat d’interès cultural des del 2010, va comptar amb la presència, entre altres autoritats, del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que va destacar la importància del sector primari per al país. A més, el ministre va apuntar a la creació d’una bossa de joves agricultors formats com una de les iniciatives per garantir el relleu generacional en el sector.