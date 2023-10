Sansa afirma que el punt crític per la sequera "l'hem passat"

Actualitzada 15/10/2023 a les 14:08

"Crec que el punt crític l'hem passat, ja que ha estat un cap de setmana amb una gran afluència de visitats, i esperem que ara poc a poc es vagin recuperant els dipòsits d'aigua". Aquesta és l'anàlisi de la situació que feia aquest matí la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, en relació a la situació de la parròquia com a conseqüència de la sequera. Sansa ha indicat que el dipòisit de Grau Roig, que abasteix a un 80% de la parròquia ha passat del 35% de la seva capacitat total que registrava ahir a un 30% avui.

Per aquesta raó es mantenen encara les mesures restrictives que va posar en marxa la corporació, a l'espera que la situació pugui millorar. "Hem perdut un 5% però esperem que ara que marxa molta gent es pugui recuperar aquest dipòsit", ha manifestat la cònsol menor, que troba que "per prudència" les actuacions preses han de continuar almenys uns dies "a veure si plou i de seguida que puguem les anul·larem". Tot i això el comú deixa oberta també la possibilitat de prendre mes mesures restrictives en el consum si la situació no acaba millorant.