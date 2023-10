Retir de ioga i 'ral·li' fotogràfic a Ràmio

Actualitzada 15/10/2023 a les 17:02

El comú d'Escaldes-Engordany continua amb les activitats a la borda de Ràmio durant la tardor. El programa comença el 21 d'octubre amb un retir de ioga des de les 8.30 hores, amb la pujada des de la Plana, i fins a les 17 hores. Les places són limitades i es poden fer per la web fins al 20 d'octubre a un preu de 20 euros. La segona activitat serà un 'ral·li' fotogràfic adreçat per als joves que tindrà lloc el 31 d'octubre, de les 10 a les 17 hores. Per tancar la jornada es farà una castanyada. L'activitat té un cost de 3 euros i les inscripcions es poden fer fins al 30 d'octubre a l'espai jovent.D'altra banda, el 4 de novembre s'ha programat 'El conte de Bagaleu i la castanyera de Ràmio', l'activitat consistirà en buscar les castanyes a través d'una història inspirada en el territori, començarà a les 12 hores a Ràmio i acabarà a les 16 hores. El preu és de 10 euros per família. L'última activitat de l'any serà la celebració del tió a Ràmio.