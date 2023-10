La Massana inaugura el parc juvenil de Santa Catarina

El comú de la Massana ha inaugurat aquest matí l'ampliació del parc juvenil de Santa Caterina, de 6.300 metres quadrats. El nou espai compta amb àrees per practicar cal·listènia, bàsquet, futbol i skate board, així com una zona per organitzar activitats. La cònsol major, Olga Molné, ha explicat que els joves ja han pogut utilitzar algunes instal·lacions durant l'estiu, i que es tracta "d'un punt on poden trobar-se, socialitzar-se, passar una estona junts fent esport, xerrant o descansant"."La idea és que tothom vingui lliurament i que no hi hagi competicions organitzades aquí, sinó que la gent pugui venir a gaudir-ne quan vulgui", ha afegit Molné. La inversió total realitzada en el nou parc és d'un milió i mig d'euros en les dues fases amb què ha comptat la infraestructura", segons ha indicat el conseller d'Educació, Joventut i Espots, Kevin Poulet. La tallada de la cinta inaugural ha comptat amb l'assistència, a més de diverses autoritats comunals, del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, la subsíndica Sandra Codina, i el conseller general Carles Naudi.