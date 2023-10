El bloc de Santa Coloma permetrà posar al mercat una quarantena de pisos a preu regulat en el proper mandat

El consell de comú d’Andorra la Vella aprovarà la setmana que ve el concurs per a l’adjudicació del projecte i la direcció d’obra dels pisos de lloguer a preu assequible del Cedre. La corporació vol tirar endavant la construcció d’un bloc residencial que permetrà posar al mercat una quarantena de pisos a preu regulat per a famílies de la capital. El comú ja ha reservat una partida per al finançament del projecte arquitectònic i la primera fase de les obres, segons va explicar en declaracions al Diari el cònsol major, David Astrié. L’edifici del Cedre podria enllestir-se durant el proper