El comú celebra el resultat de la campanya de conscienciació i assegura que els establiments que excedien l’espai assignat ho han corregit

La campanya de controls als establiments amb terrassa d’Andorra la Vella s’ha saldat amb un resultat positiu per al comú, que assegura que malgrat que es va constatar que algunes excedien els límits autoritzats per part de l’administració, ho han solucionat després que se’ls recordés que únicament podien ocupar aquell espai que tenien assignat. Ara el que la corporació està fent és marcar a terra els límits dels metres quadrats de via pública en els quals se’ls permet col·locar taules per tal de fer-los visibles. Unes marques que ja es poden veure a l’avinguda Meritxell, una de les zones on