Estabilitzat el dipòsit d'aigua de Grau Roig

Actualitzada 14/10/2023 a les 20:51

El dipòsit d'aigua de Grau Roig està ja estabilitzat gràcies a la "col·laboració ciutadana i a les maniobres de l'equip d'aigües", segons indiquen en nota de premsa. La corporació continua aplicant el pla de mesures per garantir la distribució d'aigua potable fins dimarts, que inclou tres nivells i ara es manté el nivell dos. El dipòsit es troba en aquests moments al voltant del 25% per la seva capacitat.El comú explica que dipòsit de Grau Roig subministra més del 80% de l’aigua de la Massana, a través de diferents dipòsits secundaris. El dipòsit de Prat de la Coma, que s’abasteix amb la font de l’Escladella, subministra el poble de Pal; i, finalment, també hi ha la captació dels Hortons, que omple el dipòsit de Fenerols i subministra la zona de Sispony.Durant el dia d’avui, s’ha estat transportant aigua de la xarxa de Pal a un dipòsit secundari del poble d’Arinsal (el dipòsit de Ribasol), de molt fàcil accés. Amb aquesta maniobra el comú pretenia poder disminuir la càrrega que suporta el dipòsit principal de Grau Roig, on no es pot accedir amb un camió-cisterna, ja que es troba al Parc Natural del Comapedrosa. Per tant, durant la jornada d’avui, les maniobres s’han fet a través de la mateixa xarxa de la parròquia.Pel que fa als dies anteriors, s’ha reomplert un altre dipòsit secundari accessible per carretera, a la zona d’Anyós, amb aigua provinent d’Andorra la Vella i Ordino, segons especifiquen.