Majoral defensa les condicions de la formació amb l’obra de govern dels últims quatre anys i la presència històrica del grup a la parròquia

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va reiterar ahir en una conversa amb el Diari que Unió Laurediana (UL) “ha de tenir l’1 i el 2” de la llista per a les eleccions comunals vinents si arriba a un acord per presentar-s’hi conjuntament amb una altra formació. Els candidats serien, segons va ratificar l’assemblea d’UL fa just un mes, els mateixos que fa quatre anys: Majoral i la cònsol menor, Mireia Codina. Majoral va defensar aquesta posició amb dos arguments: l’experiència de govern dels dos candidats al capdavant del comú lauredià i la presència històrica del partit