La Massana prohibeix el rec per falta d'aigua

Actualitzada 12/10/2023 a les 19:57

Us informem de l'aplicació de mesures urgents d'estalvi d'aigua, a causa de la sequera. Des d'aquest vespre queda prohibit regar amb aigua provinent de la xarxa d'aigua potable. Es faran controls de consums excessius. Us agraim que en reduiu el consum tant com sigui possible. pic.twitter.com/rub3877xtL — Comú de la Massana (@comudelamassana) October 12, 2023

El comú de la Massana informa que a causa de les altes temperatures i l'allargament del període de sequera que està afectant greument les reserves del dipòsit d'aigua de Grau Roig, al Parc Natural del Comapedrosa es decideix prohibir el rec de la xarxa pública. La corporació durant els darrers dies ha realitzat amb urgència un pla de mesures per aplicar en cas que el dipòsit arribi a un percentatge en què no garanteixi la distribució d'aigua.El pla inclou tres nivells en base a la gravetat de la sequera i al seu impacte en el volum d'aigua del dipòsit. El comú confirma que en aquests moments es troba entre un 25 i el 40% de la seva capacitat. "Això significa que de moment es garanteix el subministrament d'aigua, però que ja cal aplicar mesures per evitar que aquest continuï baixant i permetre la seva recuperació". Per tant, a banda de les mesures que ja aplica el Comú des de fa dies, ara es fa una crida perquè "els ciutadans racionalitzin al màxim el consum d'aigua i entre tots evitem una situació que obligui a dur a terme mesures més restrictives", afirma la cònsol menor, Eva Sansa.Una de les mesures que ha pres el comú és prohibir els recs, amb aigua provinent de la xarxa pública, alhora es demanen que no rentin el vehicle ni cap altre ús que comporti una despesa excessiva d'aigua. El comú recorda que aquestes mesures són de curt termini i es demana posposar qualsevol consum rellevant d'aigua que pugui esperar uns dies.D’altra banda, des de la setmana passada, el comú està realitzant el control dels consums excessius d’aigua dels privats. Si es detecta un consum desmesurat s’avisa a la propietat perquè revisin una possible fuita. En cas negatiu, es demana una racionalització del consum. De la mateixa manera, el comú ha adoptat mesures d’estalvi d’aigua, com tancar les diferents fonts i regar únicament a les zones on es pot utilitzar l’aigua del freàtic (parc del Prat Gran i Santa Caterina). De forma paral·lela, s’està intensificant el pla de millora de la xarxa d’aigua, amb l’anàlisi de possibles captacions.