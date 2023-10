Cap de setmana de dansa i cultura tradicional a Ordino

Actualitzada 12/10/2023 a les 08:48

La plaça de la Closa d'Ordino acollirà demà a la tarda la inauguració del Contradans, el festival de dansa i cultura tradicional. Durant tot el cap de setmana Ordino serà el centre neuràlgic de la dansa i la cultura popular amb propostes que segueixen "la filosofia del certamen mostrant l'evolució a la contemporània des de les arrels", segons indica l'Esbart Valls del Nord en nota de premsa, encarregats de donar el tret de sortida al festival. El cos de dansa i la secció de veterans interpretaran la Rumba i Pa amb oli i el Bruc, respectivament, abans de donar pas als parlaments inaugurals, a càrrec de la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy; el conseller de Cultura de la Massana, Guillem Forné, i la presidenta de l'Esbart Valls del Nord, Meritxell Rabadà.A continuació s'iniciarà una cercavila pels carrers d'Ordino amb bestiari festiu i els capgrossos de les diferents parròquies, acompanyats musicalment pels Grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra. El mercat artesanal obrirà a les 17 hores amb un total de quinze parades d'artesans repartides entre el carrer Major, els jardins de Casa Rossell i la sala la Buna. A més, durant el cap de setmana s'oferiran 14 tallers per mostrar el seu treball i com han hagut d'evolucionar per adaptar-se als nous temps. Entre les activitats hi ha l'elaboració de càntirs contemporanis, ornaments de Nadal fets amb vímet, tallers de vitralls, d'espardenyeria, d'estampació amb tints vegetals, miniatures de pedra seca o instruments tradicionals. Per participar als tallers cal fer reserva prèvia al 645130 i tot i que la majoria ja estan plens, es pot consultar la disponibilitat a la web . A la web també es pot consultar la programació d'activitats que tindran lloc durant tot el cap de setmana a Ordino.