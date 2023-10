'Scape room' i kàrting entre les activitats de Tots Sants d'Encamp

Actualitzada 11/10/2023 a les 12:31

El comú d'Encamp obre demà les inscripcions a les activitats de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 17 anys a Encamp. Des del Llaç d'Animació, l'Àrea de Jovent i l'Espai Jove s'han organitzat diferents propostes que es desenvoluparan durant la setmana de vacances escolars del 30 d'octubre al 3 de novembre.L'Espai Jove farà una visita a Barcelona el 30 i 31 d'octubre per visitar el Big Fun Museum, faran un 'scape room' i aniran a un 'kàrting indoor'. D'altra banda. els infants de l'Àrea de Jovent, faran una estada a l'alberg de la Baronia del 30 d'octubre al 3 de novembre i el Llaç d'Animació celebraran la castanyada del 30 d'octubre al 3 de novembre. L'1 de novembre el servei estarà tancat.Les places per a totes les activitats són limitades i el preu és de 88,90 euros per a l'Àrea de Jovent i l'Espai Jove i 77,80 euros per al Llaç d'Animació.Els usuaris del Llaç d'Animació o l'Àrea de Jovent i els del Club Piolet o del Carnet Jove tenen un descompte del 10%. A més, les famílies que inscriguin un segon germà a les activitats del Llaç d'Animació o l'Àrea de Jovent tindran un descompte del 20% en la segona inscripció.