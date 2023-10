Roger Fité serà el número dos d'Eva Sansa a la Massana

Actualitzada 11/10/2023 a les 09:35

Roger Fité acompanyarà Eva Sansa al capdavant de la llista de Ciutadans Compromesos (CC) per a les eleccions comunals del 17 de desembre. La comissió electoral ha anunciat que s'ha escollit Fité perquè "estem segurs que és la persona ideal per acompanyat l'Eva" i destaca que és militant de CC des de la seva creació.Roger Fité és policia i serà el número dos de la llista que intentarà revalidar la majoria comunal massanenca que fins ara lideren Olga Molné i Eva Sansa. Molné va decidir no optar a la reelecció als comicis del desembre per tornar al seu despatx professional d'advocada.